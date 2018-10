Caso "Qui Ticket": Confcommercio organizza un incontro

La Spezia - A seguito della triste e nota vicenda relativa ai buoni pasto “Qui Ticket”, Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza un incontro aperto ad associati e non per poter approfondire ulteriormente la questione. L’incontro è in programma per martedì 16 ottobre alle 15 nella sede di Via Fontevivo 19/F alla Spezia. Ricordiamo Qui Group S.p.a. è stata recentemente dichiarata fallita davanti al tribunale di Genova. E il nominato curatore sta contattando i creditori per comunicare i termini entro cui è ammissibile presentare l’istanza per l’ammissione al passivo fallimentare. In virtù anche della possibilità per gli iscritti di presentare tale istanza per un corrispettivo calmierato e simbolico, tale ipotesi deve essere attentamente valutata, non solo e non tanto in previsione del recupero del credito (oggettivamente assai difficile), ma soprattutto al fine di procurarsi un titolo di credito avente anche rilevanza fiscale, ai fini della dichiarazione dei redditi.



Nel frattempo, grazie alle sollecitazioni di Fipe, si è svolto nei giorni scorsi un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico che ha avuto come oggetto proprio la gestione delle conseguenze derivanti dal fallimento di Qui Group S.p.a. Un’occasione che è stata utile per mettere in chiaro che si pretenda un ripensamento dell’intero impianto normativo. A tale scopo l’associazione spezzina di via Fontevivo ha organizzato un incontro a cui prenderanno parte il Presidente Fida Cesare Arioli, il Presidente Fipe Marco Buticchi, il Direttore di Confcommercio Roberto Martini il fiduciario di Confcommercio Avv. Andrea Della Croce. L’incontro si svolgerà martedì 16 ottobre alle 15 nella sede di Via Fontevivo 19 alla Spezia, così da approfondire ulteriormente la questione con chiunque sia interessato. In tale sede si parlerà anche di altre società di Buoni pasto per non cadere nelle stesse problematiche. L’ingresso è libero.