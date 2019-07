Casina Rossa, ex residenza dei Gesuiti e scuole del Termo ritornano all'asta

La Spezia - Ritornano all'asta i beni inseriti nel piano delle alienazioni approvato e integrato tra il febbraio e il luglio del 2018 dal consiglio comunale, su proposta della giunta. Si tratta di ben 19 lotti, per i quali non erano arrivate proposte nel corso del primo tentativo di vendita da parte di Palazzo civico. Così, a distanza di qualche mese, ritornano tutti sul mercato, con una riduzione della richiesta a base d'asta pari al 10 per cento rispetto alla valutazione che era stata fatta dagli esperti. Ne deriva che la somma del valore minimo che va in vendita è pari a 5 milioni e 884mila euro. Tra i beni in vendita spiccano la Casina Rossa del Parco del Colombaio (549mila euro), le ex scuole del Termo (1 milione e 125mila euro) e la ex residenza dei Padri gesuiti (2 milioni e 216mila euro)



La vendita si svolgerà il 2 ottobre prossimo alle 10 nella sala della giunta comunale alla presenza del dirigente del settore Patrimonio, Massimiliano Curletto, mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il giorno precedente. In alternativa si procederà alla vendita con riserva di proprietà mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre con scadenza il 1° ottobre 2019.

Sarà possibile partecipare alla vendita anche tramite leasing.



I beni in vendita



Lotto n. 1

Fondo commerciale in Corso Cavour n. 306 - prezzo base d’asta Euro 42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciasette/00)

Lotto n. 2

Terreno in località Pedemonte 6/1 Fornola di Vezzano Ligure - prezzo base d’asta Euro 44.100,00 (Euro quarantaquattromilacento/00)

Lotto n. 3

Terreno in via Monfalcone - prezzo base d’asta Euro 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)

Lotto n. 4

Terreno intercluso in località Melara - prezzo base d’asta Euro 5.800,00 (Euro cinquemilaottocento/00)

Lotto n. 5

Fondo di via Ricciardi n.15 - prezzo base d’asta Euro 71.100,00 (Euro settantunmilacento/00)

Lotto n. 6

Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di c.so Cavour 353 - prezzo base d’asta Euro 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00)

Lotto n. 7

Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di via M. Federici 43 - prezzo base d’asta Euro 108.900,00 (Euro centoventunmila/00)

Lotto n. 8

Fondo commerciale ubicato in corso Cavour nn. 349 – 351 - prezzo base d’asta Euro 90.900,00 (Euro novantamilanovecento/00)

Lotto n. 9

Ex fabbricato scolastico categ. B/5 ed area pertinenziale in località Termo - prezzo base d’asta Euro 1.125.000,00 (Euro unmilionecentoventicinquemila/00)

Lotto n. 10

Fabbricato ex deposito comunale di via Milano n. 35 - prezzo base d’asta Euro 91.800,00 (Euro novantunmilaottocento/00)

Lotto n. 11 Terreni ubicati in via Valdilocchi - prezzo base d’asta Euro 149.400,00 (Euro centoquarantanovemilaquattrocento/00)

Lotto n. 12

Ex palestra scolastica in salita S. Teresa località Limone - prezzo base d’asta Euro 46.800,00 (Euro quarantaseimilaottocento/00)

Lotto n. 13

Immobile all’interno del Parco del Colombaio denominato “Casina Rossa” ubicato in via dei Pioppi - prezzo base d’asta Euro 549.000,00 (Euro cinquecentoquarantanovemila/00)

Lotto n. 14

Fondo posto nel fabbricato di nuova costruzione in via Pozzuolo loc. Favaro - prezzo base d’asta Euro 194.400,00 (Euro centonovantaquattromilaquattrocento/00)

Lotto n. 15

Fondo posto al piano sottostrada del fabbricato di nuova costruzione posto in via Pozzuolo, loc. Favaro - prezzo base d’asta Euro 445.500,00 (Euro quattrocentoquarantacinquemilacinquecento/00)

Lotto n. 16

Manufatto ad uso magazzino in via Gianelli loc. Fabiano - prezzo base d’asta Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00)

Lotto n. 17

Terreno rettangolare perpendicolare a via del Cappelletto - prezzo base d’asta Euro 102.000,00 (Euro centoduemila/00)

Lotto n. 18

Fabbricato terra-tetto ex “Residenza dei Padri Gesuiti” in via XX Settembre 78 - prezzo base d’asta Euro 2.216.000,00 (Euro duemilioniduecentosedicimila/00)

Lotto n. 19

Capannone ed area circostante in Via Vappa, loc. Rebocco - prezzo base d’asta Euro 398.800,00 (Euro trecentonovantottomilaottocento/00)