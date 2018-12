Carispezia, Confsal risponde a Cgil, Cisl e Uil: "Ho parlato del rischio di perdere ruoli qualificati"

Il segretario provinciale del sindacato autonomo respinge ogni accusa di allarmismo e spiega le sue ragioni.

La Spezia - Mi vedo costretto a qualche precisazione in quanto direttamente citato in modo negativo nel comunicato di Cgil, cisl e Uil sulle vicende della Cassa di Risparmio della Spezia pubblicato nel vostro giornale, considerato che si accusa un “sindacato autonomo”, che non può che essere che la Confsal di cui sono segretario provinciale, di aver fatto “dichiarazioni allarmistiche” in merito alla possibilità che siano a rischio i 130 posti di lavoro presso l’attuale Direzione generale, destinata ovviamente a scomparire.

Il mio comunicato non parlava di perdite di posti di lavoro, ma del rischio che alcuni ruoli molto qualificati scomparissero a seguito dell’assorbimento di Carispezia in Cariparma.

Ma ora, di fronte all’attacco di Cgil, Cisl e Uil, mi è d’obbligo aggiungere che il comunicato inviato ai giornali a mia firma era esattamente la bozza che avevo messo a punto come base per un comunicato che speravo fosse unitario, e che era stato pienamente condiviso con alcune minime proposte di variazioni dalle altre organizzazioni sindacali aziendali facenti capo ai tre sindacati confederali, e poi stoppato dai livelli confederali di Cgil, Cisl e Uil che non volevano uscire insieme alla mia sigla.

Fino a quel punto nessuno, ripeto nessuno, dei miei interlocutori aveva ritenuto allarmistica la bozza di comunicato da me proposta e poi pervenuta ai giornali.

A conferma di questo ho conservato nella memoria del mio computer tutte le e mail che ci siamo scambiati tra organizzazioni sindacali in proposito.

Di fronte al rifiuto dei confederali di uscire unitariamente, ho ovviamente deciso di inviare la mia bozza originaria con la sola firma Confsal.

Ad aggiungere una nota grottesca ad un vicenda già abbastanza anomala, voi stessi potrete costatare che alcune frasi dei due comunicati, il mio firmato Confsal e quello di Cgil,

Cisl e Uil, sono identiche, a ulteriore dimostrazione che proprio dalla bozza originaria da me scritta, e messa a disposizione per un comunicato unitario, è stato ricavato il comunicato finale degli altri sindacati.



Lorenzo Moimare

Segretario provinciale Confsal