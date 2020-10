Cantieri navali, edilizia, web: offerte di lavoro in provincia

La Spezia - Se guardarsi intorno in cerca di un lavoro non è mai cosa delle più semplici, certo in questa fase di incertezza la faccenda di complica ulteriormente. Ma le opportunità, come si può verificare navigando nel portale dedicato della Regione, non mancano, anche nello Spezzino. Ad esempio, un'azienda operante nel settore ambientale e della gestione dei rifiuti cerca una figura esperta da mettere a capo di un cantiere navale per un'operazione di bonifica. Contratto full time a tempo determinato che non abbia più di 50 anni. Una web agency spezzina di lungo corso cerca uno web developer con esperienza pregressa da integrare nel proprio organico con occupazione full time e a tempo indeterminato. Anni di lavoro sulle spalle quelli richiesti per l'elettricista di cui ha bisogno un'azienda locale specializzata nella sicurezza: contratto full time a tempo determinato, le mansioni sono installazione e manutenzione di impianti antintrusione, antincendio, di videosorveglianza e automazione.



Cercasi altresì sei tubisti navali per operazioni di installazione e manutenzione di tubisteria generale; necessari tre anni d'esperienza e capacità di lettura di disegni isometrici di costruzioni navali militari. Un'impresa di costruzioni edili è alla ricerca un muratore over 40 per lavori di manutenzione nei cimiteri comunali lericini: tempo determinato di un mese con possibilità di proroga. Un'azienda attiva nel refitting cerca un paio di operai del settore nautico chiamati a occuparsi di assistenza su imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni. Un lavoro a tempo determinato full time è quello che un'impresa della zona offre a tre muratori da impiegare in opere di demolizione, realizzazione di massetti, rasature, cartongesso e così via. In quel di Vezzano un'azienda specializzata nell'oil&gas cerca due manutentori meccanici con pluriennale esperienza o diploma di istituto tecnico a indirizzo meccanico. Mentre a Santo Stefano c'è bisogno di un tecnico di radiologia. Non mancano offerte per assistente alla poltrona in uno studio dentistico, per carpentieri, animatori, tecnici manutentori. C'è anche modo di imparare a fare il barbiere. Tutte le offerte in provincia e in Liguria sono consultabili all'indirizzo https://flguest.regione.liguria.it/public/#/dashboard/annunci