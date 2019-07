Cantieri e parcheggi che saltano. Confcommercio: “Lavori fermi, perché non procedere a step?”

La Spezia - "Siamo alle solite. Ancora una volta siamo costretti a rilevare la scarsa programmazione degli interventi previsti in città". A sollevare la questione è la Confcommercio della Spezia. Divieti di sosta e di fermata sono infatti stati emessi in Via Roma, in Via Napoli e in Via XX Settembre, dove per dieci giorni circa rimarranno aperti dei cantieri, precisamente dallo scorso 8 luglio fino al 17. Con i lavori in Piazza Chiodo e ulteriori tre vie della città interessate dai divieti, parcheggiare diventa impossibile.



"Ci continuiamo a definire città turistica – ha detto il direttore di Confcommercio Roberto Martini - quando invece a regnare sono la disorganizzazione e la mancanza di scelte strategiche. Inoltre, com’è logico che sia, gli operai sono presenti solamente in un punto e si spostano man mano che i lavori progrediscono. Vi sono quindi cantieri aperti inutilmente, perché i lavori sono fermi. Del resto non si può pensare che gli operai possano essere contemporaneamente in tre zone differenti. Per questo chiediamo all’amministrazione come mai non si sia provveduto a lavorare per step, facendo una programmazione lungimirante degli interventi necessari, per evitare di avere aperti più cantieri in concomitanza senza che all’interno vi sia nessuno a lavorarci. Alla fine il disagio che si crea ricade sempre e comunque sulle imprese e sulle attività. Chiediamo un po’ più di rispetto non solo per chi svolge, con fatica, il proprio lavoro, ma anche per la città stessa", conclude.