Cantiere incompiuto, asta milionaria a Montepertico

La Spezia - Un'asta milionaria spezzina bandita dall'Agenza de Demanio. Siamo a Montepertico e in ballo c'è un'area edificabile di oltre 20mila metri quadrati, composta da terreni incolti e infestati dalla vegetazione spontanea. Il sito, allo stato attuale, è già parzialmente cantierizzato nonché delimitato. L'intera area è infatti interessata da una soluzione progettuale, a suo tempo approvata dal Comune della Spezia – era il 2012 -, attuata solo parzialmente. In particolare, è stata realizzata circa la metà delle superfici utili residenziali, mentre, spiegano dall'Agenzia del Demanio, non è stata data concretizzazione alla maggior parte delle sistemazioni urbanistiche pubbliche previste. L'intero intervento prevede la realizzazione di tre blocchi residenziali distinti di superfice complessiva di circa 7mila metri quadri. Nell'ambito dell'intervento è prevista la realizzazione di parcheggi privati interrati: nel dettaglio, si immaginano 240 metri quadri di posti auto e oltre mille di box auto. “La completa attuazione del piano – si legge nell'avviso di asta del Demanio – comporta l'ultimazione di tutte le opere pubbliche mediante la realizzazione delle are a verde attrezzato, delle aree di parcheggio pubblico e di servizi su Via Buonviaggio”. Dall'Agenzia precisano che “Il bene si vende nello stato di fatto, anche relativo agli impianti, e di diritto in cui attualmente di trova e si rende noto che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le condizioni manutentive dello stesso”. Base d'asta? Tre milioni e 200mila euro. Tempo per presentare le offerte fino al 25 maggio; le stesse saranno esaminate il giorno successivo.