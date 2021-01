Camicie da uomo, indispensabili anche per il lavoro da casa

La Spezia - Dici camicia e pensi all’uomo. Non c’è forse abbinamento più calzante che fa pensare al mondo dell’abbigliamento maschile. Sì, è vero che anche le donne oggi, e da molto tempo ormai, indossano le camicie che non hanno assolutamente più una declinazione esclusivamente maschile ma la camicia rimane uno di quei capi iconici del bel vestire maschile. Una camicia fa la differenza, sempre e comunque. Anche in versione casual dona all’uomo un’aura diversa, che non muore mai.



La camicia poi rappresenta un indumento quattro stagioni potremmo dire, uno di quei pochissimi capi di abbigliamento che non hanno bisogno di fare il cambio di stagione. D’estate come d’inverno, soprattutto per chi non ne può fare a meno per lavoro, la camicia è un evergreen indiscusso. Cambiano gli abbinamenti ma lei rimane, con la sua classe e il suo stile impareggiabile.



E anche in tempi come quelli di oggi dove per cause di forza maggiore molti di noi in ufficio non possono andare e sono costretti a lavorare da casa, la camicia non va in vacanza. In questi periodi di lavoro da remoto la camicia è l’indumento idoneo per essere indossato durante le conference call, le riunioni virtuali che seppur da casa richiedono un dress code che non può essere lasciato al caso. E la camicia per l’uomo risolve moltissimi problemi, basta anche solo quella per avere già un mood di rispetto.



I modelli, i colori ed i tagli per gli abbinamenti delle camicie permettono di creare look sempre diversi. Non è vero che le camicie sono tutte uguali, anzi. La scelta sul negozio online di Boggi Milano è così varia che la camicia uomo riesce ad accontentare anche i gusti più difficili. Dal fondo unico, alle fantasie fino all’effetto a nido d’ape, dal cotone alle fantasie Principe di Galles, con materiali di pregio che compongono capi comodi e versatili.



Per un’occasione easy che non vuole rinunciare alla ricercatezza ecco la camicia con collo Tokyo bianca a righe azzurre. Direttamente dalla collezione B-Travel questo capo in nylon elasticizzato dona comfort e resistenza alla piega. Sopra un jeans ma anche con pantalone e gilet per gli appuntamenti formal. Oltre che elegante e di qualità, questa camicia garantisce anche facilità di manutenzione. Non ha necessità di essere stirata, basta appenderla e farla asciugare per essere già perfetta per essere indossata.



Molto particolare poi la camicia grigia con collo Capri in 100% lana merino neozelandese, certificata ZQ. Eleganza e altissima qualità con un tessuto che regala anche calore, realizzato però nel pieno rispetto degli animali e con una tecnologia di tessitura che dona al capo traspirabilità e termoregolazione.