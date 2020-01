Cambia il mondo di affittacamere e bed&breakfast

Appuntamento in Confcommercio per capisci di più

La Spezia - Martedì 28 gennaio alle 17 presso la sede Confcommercio di Via Fontevivo si terrà un seminario informativo destinato a coloro che intendono aprire un'attività ricettiva e a coloro che l'hanno già aperta e che devono confrontarsi con i nuovi adempimenti in materia fiscale. Il seminario sarà condotto da Lorenzo Servadei, funzionario

Confcommercio la Spezia, per la parte normativa e da Antonio Angeloni, commercialista di Confcommercio La Spezia, per la parte fiscale. Saranno illustrate le differenze tra le varie strutture ricettive (affittacamere, bed & breakfast, CAV, AAUT, ecc.), gli adempimenti normativi per l'apertura e gli adempimenti fiscali con particolare riguardo alle novità recentemente introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.



L’ingresso al seminario è libero e aperto a tutti, previa prenotazione.



Per adesioni è possibile mandare una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it