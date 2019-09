Cambia il concorso delle operatrici sanitarie, i posti ora sono 158

La Spezia - Rivoluzione per il concorso territoriale, regionale, per le operatrici sociosanitarie all'interno delle strutture ospedaliere della Spezia, Sarzana e Levanto. I posti messi a disposizione nello spezzino sono diventati 158 dopo che Asl 5 ha rivisto il proprio fabbisogno.

E' l'esito dell'incontro in Regione assieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil che proprio ieri avevano annunciato il rischio di una vera e propria macelleria sociale nel caso in cui il concorso non fosse stato modificato.



In una nota ad incontro appena concluso, sulla vertenza delle Oss della Asl 5, Luca Comiti e Alessandra Guazzetti di Cgil, Mirko Talamone di Cisl e Marco Furletti Uil spiegano: "La Regione ha accolto le nostre proposte, siamo soddisfatti. Faranno un concorso ordinario per le Asl 1, 2, 3 e 4. Per la Asl 5 invece sarà indetto un concorso specifico solo per i nostri presidi ospedalieri, in cui saranno riconosciuti in termini di punteggio gli anni pregressi di lavoro alla Asl 5. Inoltre, le date dei concorsi delle Asl liguri saranno diverse, anche per dare la possibilità ai lavoratori che rappresentiamo di partecipare al concorso Asl4. Non ci sarà mobilità da altre Asl. Altro fatto importante, la Asl 5 ha rivisto i numeri del fabbisogno portando a 158 le unità necessarie per gli Oss spezzini.”



“Un bel risultato, ottenuto con la nostra mobilitazione unitaria - concludono i sindacalisti- adesso si tratterà di monitorare il percorso che porterà al bando. Possiamo dire però, fin da ora, che è stato fatto un grande passo in avanti per la salvaguardia dell'occupazione e dei servizi sanitari nel nostro territorio.”