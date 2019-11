Call&Call, spunta l'ipotesi System House per l'acquisizione

La Spezia - Potrebbe subentrare la System House al posto dell’attuale direzione di Call&Call. Questa la novità emersa nel corso della commissione di questa sera a Palazzo civico chiesta dai consiglieri Costantini e Caratozzolo, per avere un punto della situazione occupazionale della storica azienda delle Pianazze. Ad elencare punto per punto le principali preoccupazioni dei lavoratori sono stati i sindacalisti e dipendenti Tiziana Venelli di Slc Cgil, Speranza Poleschi di Fistel-Cisl e Alessandro D'Ippolito Uilcom Uil.

Ad aprire gli interventi è stato il commissario Costantini: "Per noi questa situazione ha creato preoccupazione perché sapevano di alcune criticità. Lo stato debitorio di Call&Call è sempre importante. Il nostro scopo primario è tutelare i dipendenti. Sappiamo che a Roma, il 28 ottobre, c’è stato un incontro e vorremmo conoscerne l’esito".

A fare il quadro per prima è stata Tiziana Venelli di Slc Cgil: "Con l’abbattimento dell’Iva il debito iniziale, da 28 milioni di euro, è passato a 12 sappiamo che ne sono stati pagati due. Quindi ne restano da pagare 10. Nel tempo abbiamo mantenuto diverse commesse anche se abbiamo perso quella di Enel. La situazione, anche alla luce dell’ultima riunione rimane molto delicata: al momento non sappiamo molto se non che c’è stata una manifestazione di interesse da parte della System House che ha 14 sedi in Italia. Se la situazione dovesse sbloccarsi verrebbero acquisiti anche i debiti ma non sappiamo con che modalità noi lavoratori verremmo assunti”.

Il quadro rimane complesso e fino ad oggi i lavoratori hanno fatto molti sacrifici e con tutta probabilità riceveranno la tredicesima dilazionata. Nell’ultima riunione romana è stata data la garanzia per gli stipendi di ottobre, novembre, per quello di dicembre: “Ci è stato detto che se ci fossero dei problemi ne discuteremo per tempo - ha aggiunto Venelli -. Il 25 novembre ci sarà un’altra riunione, sarebbe stato importante avere già delle risposte oggi ma attenderemo. Non nascondiamo una certa preoccupazione perché la fine dell’anno è vicina”.

Dall’attuale dirigenza è stata chiesta un’ulteriore rimodulazione del debito. “Una necessità - ha spiegato Speranza Poleschi – perché con la perdita della commessa Enel si è venuto a creare un buco nel budget contato nella situazione iniziale riguardante l’Iva. Se dovesse avvenire l’acquisizione da parte della System House comunque non sappiamo in che modalità avverrà e se subentrerà dapprima con una partecipazione”.

“La situazione è delicata e lavoriamo nell’interesse dei lavoratori - ha proseguito Alessandro D’Ippolito -. Call&Call si è sempre distinta per aver condotto gare con i prezzi giusti e adeguati, gli stipendi poi sono sempre arrivati. System House è ancora un’ipotesi”.

Al giro di interventi sono seguite le domande dei commissari che hanno rimarcato la loro totale attenzione nella tutela dei lavoratori e hanno chiesto come funzionerà l’accordo, quali saranno le scadenze delle commissioni attive e se potrà essere aggiornata la commissione dopo l’incontro del 25 novembre.

Di certezze ce ne sono poche, l’unica è forse un’altra puntata della commissione dopo l’incontro dei prossimi giorni ma anche per la riunione in Comune ci sarà da aspettare un po’.