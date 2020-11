Calendari personalizzati: cosa sono e dove acquistarli

La Spezia - I calendari personalizzati sono un gadget molto apprezzato per la loro versatilità e la loro unicità. In genere vengono esposti nelle case o negli uffici in modo da personalizzare l’ambiente di lavoro o l’ambiente domestico, in modo da conferire quel tocco in più in ogni contesto. Nonostante oggi ci siano un’infinità di strumenti tecnologici sui quali è possibile leggere l’orario e i giorni dei mesi, la carta resta ancora lo strumento privilegiato. I calendari cartacei infatti, nonostante siano un’invenzione piuttosto datata, non passano mai di moda, e quasi tutti almeno una volta al giorno danno uno sguardo al calendario sulla scrivania o appeso al muro per orientarsi tra gli impegni settimanali o mensili.



L’uso commerciale dei calendari personalizzati

Per anni i calendari personalizzati sono stati dei veri e propri strumenti promozionali capaci di attirare la clientela nell’azienda che li distribuiva gratis. Tutt’oggi, specie nei mesi di dicembre e gennaio, molte aziende offrono ai clienti abituali o ai nuovi clienti il proprio calendario personalizzato per far loro presente i propri servizi. Il successo dei calendari, anche e soprattutto nel contesto promozionale, è il costo e la loro durata. Produrre un calendario personalizzato non ha un costo eccessivo ed inoltre questi vengono utilizzati per ben dodici mesi, il che significa avere una pubblicità costante nel luogo dove viene affisso, che sia un ufficio o un’abitazione.



Dove acquistare i calendari personalizzati

Oggi acquistare il proprio calendario personalizzato è un gioco da ragazzi, è sufficiente infatti collegarsi ad internet e individuare uno tra i tanti siti che operano nel settore della stampa online. Con PhotoSi ad esempio è possibile creare il calendario personalizzato in pochi minuti e riceverlo direttamente a casa tramite corriere. Un’alternativa potrebbe essere quella di rivolgersi personalmente ad un laboratorio di stampa, ovviamente a seconda delle singole esigenze è possibile optare per la soluzione più comoda e più confacente con i propri impegni.



Idea regalo

Il calendario personalizzato può essere anche un’ottima idea per fare un regalo diverso ad amici e parenti. Ad esempio, è possibile creare un calendario con dodici immagini diverse, una per ogni mese dell’anno che ricorda un evento particolare o significativo per una persona.



I vari tipi di calendario personalizzabili

Esistono svariate tipologie di calendari da poter personalizzare con immagini e foto di ogni genere. A seconda delle singole esigenze è possibile optare per un modello o per un altro. Quello più classico è sicuramente il calendario da parete, è possibile scegliere tra il modello multipagina, ovvero con una pagina per ogni singolo mese più la copertina esterna e la rilegatura a spirale che permette di voltare le pagine senza romperle; con fogli rimovibili, ovvero il classico blocchetto con le pagine da staccare mese per mese, a poster, ovvero un calendario di grandi dimensioni corredato da astine in plastica. Un’altra tipologia di calendario molto utilizzata è quello da tavolo, a seconda dei propri gusti è possibile scegliere tra il modello orizzontale e verticale. Questo calendario è consigliato specialmente per gli uffici e i luoghi di lavoro, da tenere sempre a portata d’occhio sulla propria scrivania. Un’ulteriore alternativa sono i calendari tascabili, ovvero dei calendari di piccole dimensioni stampate su un cartoncino da portare sempre con sé, nella propria valigetta o nella propria borsa. In fine, una possibile alternativa sono gli utilissimi calendari mousepad. In genere questi calendari particolari sono di medie dimensioni (circa 30 cm anche se è possibile richiedere diverse dimensioni) e vengono realizzati con materiali estremamente durevoli come ad il polietilene. L’immagine stampata sullo stesso viene ricoperta da una particolare plastificazione antiriflesso capace di preservare nel miglior modo possibile l’immagine e di garantire al tempo stesso una perfetta visibilità dei giorni e dei mesi riportati