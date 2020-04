Cala il sipario sul forno-laboratorio "Amalia gluten free"

La Spezia - "Prima di tutto, ci auguriamo che nei limiti del possibile stiate bene e abbiate trovato la maniera di affrontare questo terribile momento con la voglia di uscirne ancora più forti e consapevoli. Purtroppo questo non sarà il caso di Amalia, non abbiamo più le forze e le risorse per andare avanti". Sono le parole dei titolari di Amalia Gluten Free il laboratorio spezzino specializzato in prodotti da forno per persone celiache. In un lungo post sui sociale raccontano: "Sin dall'apertura ci sono state enormi difficoltà a far quadrare i conti, abbiamo fatto sacrifici e messo tanta buona volontà, speravamo di trovare il giusto equilibrio con una capillare distribuzione sul territorio e l'arrivo della stagione turistica, ma a questo punto tutto ciò non sarà più possibile. Ci dispiace molto e ci scusiamo ma vi assicuriamo che ci abbiamo provato, oltre le nostre possibilità. Se qualcuno di voi volesse continuare il progetto o conoscesse qualcuno che possa essere interessato a farlo, ci contatti in privato info@amaliaglutenfree.com Siamo pronti ad ascoltare proposte e valutare strategie, tempo ne abbiamo. Vi abbracciamo forte, vi vogliamo bene".