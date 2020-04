CISL dedica il 1° Maggio alla generazione "che ha ricostruito il Paese"

La Spezia - "Sarà un 1° Maggio diverso in un momento particolarmente difficile per il mondo del lavoro, per le nostre lavoratrici, i lavoratori, pensionate e pensionati e tutti i concittadini a causa dell’emergenza COVID19. Quella che stiamo attraversando è la più grave crisi sanitaria, economica e sociale dal dopoguerra ad oggi. Il nostro pensiero va in primis ad un’intera generazione che ha contribuito a ricostruire il Paese e che è stata cancellata da questa gravissima pandemia ed ai loro familiari, amici e congiunti che non hanno potuto neppure dare un ultimo saluto. Anche il lavoro è stato duramente colpito in tutti i suoi settori , nessuno escluso, ma un plauso particolare va ai lavoratori del comparto sociosanitario che, a scapito delle loro stesse vite, stanno lottando con abnegazione e grande professionalità per assistere e curare le migliaia di pazienti colpiti dal virus. Abbiamo in questa settimana lavorato per definire protocolli di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e settori produttivi tali da assicurare una ripresa graduale di tutte le attività, consci che dovremo cambiare l’organizzazione del lavoro con tecnologie innovative salvaguardando la salute delle persone, la qualità e la produttività. Facciamo un appello affinché tutti gli ammortizzatori sociali siano fruibili da subito per i lavoratori coinvolti come stabilito dall’ ultimo accordo , sottoscritto con l’ A.B.I. . Ci aspettiamo che tutte le istituzioni da quelle locali, Comuni, Regioni, al Governo ed all’ Europa siano all’altezza per affrontare questa difficile crisi con lo spirito dei nostri Padri Costituenti che indicarono al 1° articolo della Costituzione il LAVORO come valore fondamentale. Domani 30 Aprile ricorre il 70° anniversario della fondazione della nostra CISL. Mai come in questo momento ci riconosciamo, come ci ha ricordato la nostra Segretaria Nazionale Anna Maria Furlan, nelle parole di Giulio PASTORE: “Bisogna saper parlare con sincerità ai lavoratori, nulla nascondere e nulla ampliare. Onestà, rettitudine, laboriosità, disinteresse sono tutte virtù di cui noi dovremmo essere in possesso”.



Buon 1° MAGGIO a tutti!"



CISL La Spezia