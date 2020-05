C'è l'accordo per il nuovo servizio di trasporto per i dipendenti di Fincantieri

La Spezia - E' stato siglato l’accordo per l’istituzione del servizio di trasporto pubblico dei dipendenti e ditte indotto di Fincantieri con Atc. Il servizio partirà dai pressi della stazione Fs per raggiungere il cantiere Muggiano transitando su via Carducci e andrà ad implementare le linee attualmente circolanti con quattro nuove corse in andata e ritorno. L’accordo è sperimentale, valido dal 4 maggio al 29 maggio e si inserisce in una serie di provvedimenti precauzionali attivati dall’azienda con l’appoggio del sindacato per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Come Uilm "accogliamo tale notizia con piacere, in quanto la sicurezza dei lavoratori rimane per noi fondamentale, non solo in azienda, ma anche nel servizio di trasporto pubblico. Più volte abbiamo evidenziato la necessità di mettere in sicurezza i trasporti pubblici, dove il rischio di contagio è alto in caso di affollamento del mezzo. Questa convenzione va nella giusta direzione di decongestionare il trasporto ordinario e potenziare il trasporto verso Fincantieri. Crediamo che tale iniziativa dovrebbe essere seguita da altre aziende per mettere in sicurezza i propri dipendenti e i lavoratori delle ditte d’appalto".