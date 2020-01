Bvlg punta a diventare "plastic free": borracce di alluminio per il personale

La Spezia - BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera a favore dell’ambiente e del territorio con i “piccoli gesti” che posso contribuire a cambiare il mondo. Per questo motivo BVLG vuole comunicare la propria visione “plastic free” liberandosi progressivamente dall’uso della plastica.

Una nuova ed interessante iniziativa promossa da BVLG che ha già installato in tutte le agenzie dei boccioni d’acqua e contestualmente distribuito a tutti i dipendenti bottigliette in alluminio ecologiche in sostituzione delle bottigliette in plastica. Un risparmio di plastica notevole.

Ricordiamo inoltre che BVLG aderisce al Consorzio BCC Energia, che promuove l’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, con l’obiettivo di aiutare i consorziati a “consumare meno” tramite l’efficienza energetica e ad aumentare la propria quota di energia da fonti rinnovabilI.



“Impegnarci per l’ambiente è un dovere civico per tutti i cittadini. Ancora di più per BVLG, la banca che ha a cuore il presente e il futuro della comunità e del territorio”, afferma il presidente BVLG Enzo Stamati.

“Piccoli gesti a favore dell’ambiente. Con questo esempio dimostriamo che l’impegno di tutti può portare a rendere il nostro mondo un posto migliore”, gli fa eco il direttore Paolo Pelliccioni.