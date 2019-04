Bvlg, contributo alla Caritas: "Sempre a fianco di chi aiuta il prossimo"

La Spezia - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua il suo percorso di vicinanza alle associazioni sul territorio anche in ambito sociale. Lunedì 8 aprile è avvenuta presso i locali della Caritas Diocesana della Spezia in Via Don Minzoni la consegna del contributo per le attività della Caritas sul territorio della Spezia, con il Direttore della Caritas Don Luca Palei, con il Vicepresidente Vicario BVLG Giuseppe Menchelli e con il Responsabile area territoriale Nicola Bernardini. "Un contributo importante per aiutare l’associazione in tutto quello che sta già facendo per le migliaia di persone residenti nella provincia, per le famiglie e per il territorio della Spezia. Ricordiamo che BVLG è presente sul territorio della Spezia con ben 4 filiali e da due anni ha aperto una filiale in Piazza Kennedy per essere sempre più vicina alla cittadinanza spezzina. Questo contributo vuole sottolineare il valore delle associazioni sul territorio e l’importanza di essere partner affidabili anche per le attività sociali. BVLG ancora una volta a fianco di chi aiuta il prossimo", si legge nella nota diffusa dalla banca.



Vicepresidente Vicario BVLG Giuseppe Menchelli dichiara: "Siamo orgogliosi di contribuire al sostegno della Caritas della Spezia. Il sostegno alle associazioni che aiutano le persone e le famiglie bisognose rientra nei valori propri della nostra banca e delle banche di credito cooperativo”. Il direttore don Palei esprime "un ringraziamento sentito alla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana che ha voluto contribuire allo sviluppo dei nostri progetti a favore delle famiglie del territorio della Spezia".