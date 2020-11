Buticchi (Fipe): "Pubblici esercizi, no a eccessiva rigidità da parte delle autorità"

La Spezia - "La nostra richiesta – mai venuta meno – è che, nell’attuale momento di difficoltà sanitaria, le autorità competenti intensifichino tutti i controlli tesi al rispetto delle prescrizioni per scongiurare il diffondersi della pandemia in atto. Premesso questo, ribadiamo le difficoltà che stanno attraversando i pubblici esercizi, uno dei settori più colpiti dalla attuale crisi derivante dalla situazione sanitaria". Lo afferma in una nota Marco Buticchi, presidente Fipe Confcommercio La Spezia.

"Ci permettiamo allora di stigmatizzare, ove esistenti - prosegue -, eccessive rigidità da parte degli organi di controllo che, in momenti di tale esasperazione, possono ottenere solamente reazioni negative. Con la viva speranza che presto potremo tornare tutti alla nostra normale esistenza senza vedere naufragare vite di lavoro, chiediamo alle autorità di posticipare a quella data controlli e sanzioni di carattere indubbiamente secondario rispetto al rispetto delle prescrizioni per garantire la pubblica salute".