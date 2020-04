Buoni spesa, bando per gli esercizi commerciali che vogliono aderire

La Spezia - È disponibile sul sito del Comune della Spezia (www.comune.sp.it) il bando destinato agli esercizi commerciali che intendono aderire alla campagna "Insieme per l'Emergenza". L’adesione alla campagna prevede che i soggetti interessati siano inseriti in un elenco di esercizi commerciali (tipologie ammesse: negozi di generi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie) e si renderanno disponibili ad accettare le card per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà che in questi giorni il Comune della Spezia sta emettendo. È possibile fornire la propria adesione compilando il modulo all’indirizzo https://login.yes-ticket.it/circuito-buono-sociale.php

Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.laspezia.it/ nelle sezioni “Notizie dal Comune”, “Primo Piano” e nella sezione Albo pretorio