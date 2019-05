Bucchioni: "Bene la firma, ora sviluppare i programmi sperando non vi siano intoppi"

Fontana: "Questo passaggio apre un nuovo ciclo per il nostro Porto rafforzando il binomio mercantile-crociere".

La Spezia - L’Associazione Agenti Marittimi della Spezia vuole esprimere la propria soddisfazione e l’apprezzamento per la sottoscrizione dell’intesa avvenuta tra l’AdSP ed il La Spezia Container Terminal del Gruppo Contship Italia, rappresentati rispettivamente dalla Presidente Roncallo e dalla Presidente Battistello, per la realizzazione dell’ampliamento del Molo Garibaldi. "È una tappa importante - spiega il presidente Giorgio Bucchioni - per lo sviluppo delle attività portuali che in questi ultimi vent'anni hanno visto sacrificate in misura rilevante le proprie aspirazioni alla crescita sia per vicende giudiziarie che per normative ambientali sui dragaggi di complicata gestione. Siamo in presenza del riaffermato impegno del terminalista che dal 1971 è stato protagonista di una partnership con il porto spezzino che ha consentito ad entrambi di affermarsi in campo nazionale ed internazionale ed in particolare di raggiungere produttività ed efficienza ai vertici del ranking mondiale. Non a caso al fondatore della Contship, Angelo Ravano, è stata intitolata una banchina del porto spezzino e la sua erma è in evidenza nella sede dell’AdSP dal 2001. Si tratta ora di sviluppare i programmi e l’auspicio è che non vi siano intoppi che li ostacolino".



"È un accordo storico per il nostro Porto - sottolinea Andrea Fontana, presidente dell’Associazione Spedizionieri del Porto - perché finalmente si da il via libera alle previsioni del piano regolatore portuale che prevedono la riorganizzazione e l’ampliamento dello scalo mercantile favorendo dunque l’aumento dei traffici contenitori e contestualmente l’avvio del percorso di restituzione di Calata Paita alla città con la prevista realizzazione del waterfront ed il nuovo molo Crociere. Questo passaggio aprirà un nuovo ciclo per il nostro porto che avrà l’occasione di crescere ed infrastrutturarsi attraverso l’impiego di nuove tecnologie e di strumenti innovativi, creando nuova e qualificata occupazione e diventando sempre di più un riferimento per la nostra città rafforzando il binomio Porto Mercantile e Porto Crociere. Per noi operatori, la firma di questo accordo rappresenta l’opportunità di consolidare le nostre competenze e le nostre professionalità affianco del Terminal LSCT che, in modo indipendente, ha contribuito a fare grande nel mondo il sistema di efficienza del Porto della Spezia".