Brogi incontra le associazioni del commercio cittadino

La Spezia - "È in programma mercoledì 29 gennaio, a Palazzo Civico, una riunione con i rappresentanti delle associazioni del commercio cittadino per discutere con loro le problematiche relative al commercio". Lo annuncia l’assessore Lorenzo Brogi.

"In particolare - prosegue Brogi - verranno approfonditi i problemi relativi a Via Chiodo ma anche ad altre zone che oggi soffrono maggiormente le criticità di natura commerciale. L’intenzione è di trovare soluzioni e percorsi condivisi per quindi superare le problematiche in parte dovute anche alla nuova viabilità".