Brogi: "Pronti a sospendere i tributi sul suolo pubblico, ma molto dipenderà dal governo"

La Spezia - "Ieri sera, nella commissione III presieduta da Fabio Cenerini, abbiamo fatto un approfondimento interessante sulla delibera dell’intesa del commercio che prossimamente dovrebbe arrivare in consiglio comunale per la sua deliberazione. Ho spiegato come siano previsti una serie di interventi utili, necessari di snellimento delle procedure burocratiche.

Regole di decoro nuove e semplificazione ad esempio in riferimento alle rimozioni dei dehors, infatti per quest’ultimi, con l’approvazione dell’intesa, verrà meno l’obbligo di rimozione stagionale. Ci siamo permessi anche una digressione, quando mai attuale, sulla situazione del commercio cittadino". Così l'assessore Lorenzo Brogi interviene all'indomani della seduta della commissione Economia, lavoro e occupazione (leggi qui).



"Per quanto mi riguarda - prosegue Brogi - sarà costante l’impegno dell’amministrazione per aiutare bar, ristoranti e tutte le categorie colpite. Alla scadenza del 31 marzo continueremo con l’esenzione del suolo pubblico aggiuntivo e stiamo studiando proprio come suggerito dai commissari, procedure che possano mettere le attività in condizione di poter occupare suolo pubblico in sospensione dei tributi. Ovviamente molto dipenderà dal Governo che dovrà garantire quanto prima risorse e indennizzi, congrui e rapidi. Noi per nostra parte, come dichiarato anche qualche giorno fa dal sindaco, faremo quanto in nostro potere e nelle nostre disponibilità. Anche le semplificazioni che adotteremo con l’intesa saranno più che mai utili in questo momento".