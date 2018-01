Box auto d'oro tra colli e piazze, sollievo appena fuori dal centro

Nel cuore della Spezia un ricovero per l'automobile può valere anche il triplo rispetto a un box di Pegazzano. I numeri dell'Agenzia delle Entrate.

La Spezia - Lettori, volete vendere un box auto in città? O forse volete accaparrarvene uno? In entrambi i casi, certo non nuoce sapere che valore abbiano i box auto spezzini sul mercato immobiliare. I valori più alti, secondo l'Osservatorio sull'immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, sono quelli della zona di Via dei Colli, Via Mazzini, Piazza Europa, Piazza Verdi e Via Chiodo: si va dai 3.000 ai 4.500 euro al metro quadrato. Segue a debita distanza il centro storico: la forchetta recita 2.000-2.600 euro al metro.



Logicamente, allontanandosi dal cuore cittadino i valori calano. Nella zona dell'ospedale Sant'Andrea i box auto si muovono, spiegano le Entrate, tra i 1.600 e i 2.400 euro al metro, mentre nella zona della stazione, di Viale Ferrari e dell'Umbertino l'intervallo è 1.500-2.200.



Valori ancora più bassi scorrazzando nella vera e propria civica periferia. Ad esempio, tra Valdellora, ex area Ip, Via Vailunga e Via Fontevivo il box auto non supera i 1.900 al metro, come del resto anche a Cadimare e Marola. L'Osservatorio fornisce stime ancora più contenute per zone come quelle dei Vicci, della Scorza, della Chiappa, di Fabiano, Rebocco e Pegazzano: il ricovero per il bolide non pesa più di 1.700 euro al metro.