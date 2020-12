Borse di studio Bvlg, tutti gli studenti spezzini premiati

La Spezia - Anche quest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, ha voluto premiare l’impegno dei giovani. Numeri lusinghieri, nonostante il Covid-19 non ci permetterà di festeggiare in presenza con i tradizionali eventi sul territorio. Ben 378 giovani per il 2020 con oltre 100 mila euro erogati da BVLG agli studenti.

L’istituto di via Mazzini non ha voluto rinunciare alla premiazione dei ragazzi meritevoli, inviando a casa dei vincitori una lettera e un diploma di merito per riconoscere il loro impegno anche in quest’anno particolarmente difficile.

BVLG vuole così ricordare a tutta la comunità e alle famiglie che il proprio impegno verso il territorio non viene meno in questo momento legato alla pandemia.

Un saluto a distanza a tutti questi ragazzi che rappresentano il futuro del nostro territorio, con la volontà di essere loro vicini e con l’auspicio di poter festeggiare nuovi traguardi insieme.

Sono 113 gli studenti premiati nella zona della Spezia dove la BVLG conta 4 filiali, alla Spezia, Sarzana, Borghetto e Vezzano Ligure. La Banca, nata nel 1952 a Pietrasanta, è oggi presente nelle province di Lucca, Massa Carrara e Spezia con 22 filiali.

Dichiarano il CDA e la Direzione BVLG: “Il nostro impegno a “fabbricare fiducia” continua. Ben 378 borse di studio per oltre 100.000 euro erogati a dimostrazione dell’impegno della nostra banca sul territorio. Purtroppo la pandemia di Covid-19 non ci permetterà di festeggiare tutti insieme gli studenti premiati ma con queste borse di studio vogliamo dimostrare che “nonostante tutto” possiamo anche quest’anno trovare il modo per stare vicini alle famiglie e ai giovani".



I premiati spezzini



TERZA MEDIA: Talita Ambrosini, Nicolò Barcellone, Federico Cozzani, Sofia De Biasi, Gabriele Lagomarsini, Mario Menchelli, Simone Moretti, Elena Nencioli, Francesco Valente, Luca Vivi.

PRIMA SUPERIORE: Daniele Andreani Castagneto, Federico Angelini, Emma Battegazzore, Linda Biso, Christian Bologna, Alessandro Borrini, Filippo Capetta, Giulia Evangelisti, Nicolò Fornoni, Mattia Garfagnini, Deisi Hoxha, Giada Maddalena, Brenno Pietra.

SECONDA SUPERIORE: Maria Giulia Baldini, Giulia Casini, Piergiorgio Cozzani, Matteo Croxatto, Alessandro Di Marco, Silvia Evangelisti, Alberto Lazzaroni, Moira Madrignani, Filippo Maria Mannelli, Damiano Matrone, Sofia Nencioli, Marco Paganini, Matilde Parma, Claudia Parodi, Vittoria Pioli, Filippo Salvetti, Rebecca Simoncini, Giulia Simonelli, Marco Tavani, Giorgia Tinfena, Niccolò Tuffoletti, Arianna Viviani.

TERZA SUPERIORE: Giulia Angeli, Sara Angeli, Myriam Baldini, Chiara Bruschi, Lucrezia Canci, Martina Cavuoti, Emanuele Cerchi, Elsa Gervastri, Simona Iuliano, Alessio Maenza, Luca Marchignoli, Matilde Martinelli, Andrea Moruzzo, Francesco Olmi, Sergio Princivalle, Cecilia Schiasselloni, Aurora Serradori, Sara Tattoli, Matteo Terzano, Veronica Thei, Francesca Tonelli, Lorenzo Vivi.

QUARTA SUPERIORE: Vanessa Ambrosini, Marta Aponte, Simone Avanzato, Elena Bongiovanni, Emma Capetta, Dario Croxatto, Letizia De Carlo, Asia Falcadi, Aurora Di Negro, Greta Ines Gallo, Irene Gardella, Matilde Gervasi, Marta Maya Lionetti, Aurora Mannelli, Chiara Matilde Petacchi, Andrea Pini, Rachele Pizzuto, Niccolò Ricciardi, Giada Secchi, Eleonora Sgorbini, Alexia Stancu.

MATURITÀ: Maria Vittoria Bertolotti, Carlo Borghini, Anita Calcina, Gaia Maria Cerri, Luigi Prospero De Nobili, Alice De Quattro, Ivan Del Bianco, Giacomo Fatigati, Diego Ferulli, Matteo Franchini, Sara Grassi, Andrea Guidotti, Paola Inglese, Jacopo Liberati, Siria Maenza, Martina Maneschi, Martin José Martuccio, Chiara Ponzanelli, Alice Quarantotti, Sebastiano Raggi, Sofia Ratti, Eleonora Ricciardone, Clara Emma Rossi, Alessandra Sordi, Martina Valerio.