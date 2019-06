Borsa del turismo, oggi a Speziaexpò più di 500 incontri

La Spezia - Oltre 500 gli incontri d’affari in svolgimento nella giornata di oggi a Speziaexpò durante la prima Borsa del turismo dell’Alto Mediterraneo organizzata per presentare a tour operator e agenzie di viaggio gli itinerari del catalogo #GrandTourUpMed. “Questo catalogo – spiega Ilario Agata, direttore di Blue Hub, azienda speciale della Camera di Commercio – lo abbiamo realizzato nell’ambito del progetto europeo Sistina di cui siamo capofila: abbiamo creato dei pacchetti innovativi, fruibili in tutti i periodi dell’anno, nei settori diporto, bike e moto tour, benessere e salute, enogastronomia, wedding”. “Obiettivo di questo lavoro – aggiunge Davide Mazzola, vice presidente della Camera di Commercio – è proprio destagionalizzare i flussi turistici in modo da incentivare presenze in tutti i periodi dell’anno”. Alla Borsa del Turismo partecipano 32 seller/espositori di cui 16 della Spezia, 11 di Genova, 4 di Lucca e Livorno, 1 di Zurigo e 35 buyer di cui 20 italiani (provenienti da Milano, Roma, Genova, Venezia, Firenze) e 15 esteri (Germania, Paesi Bassi, Romania, Francia, Russia, Ucraina, Regno Unito e Marocco). I buyer, sia italiani che stranieri, coprono tutte le aree di interesse del catalogo e per la maggior parte fanno parte del circuito cosiddetto ‘luxury’. Le azioni promozionali del progetto Sistina (realizzazione di pacchetti turistici, corsi di formazione

per operatori del settore, partecipazione a fiere, incontri d’affari tra imprese e tour operator, coinvolgimento di blogger, realizzazione di materiali promozionali) sono state presentate di recente a Roma nella sede dell’Enit quale esempio virtuoso di sinergia tra territori al fine di competere con maggiore incisività sul mercato, sempre più esigente, del turismo di qualità e di esperienza.



L’organizzazione della due giorni d’affari fa capo al progetto transfrontaliero SIS.T.IN.A. (Sistema per il Turismo Innovativo nell’Alto Mediterraneo) coordinato in qualità di capofila da Blue Hub, azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che coinvolge come territori di cooperazione la Liguria, la Toscana costiera, la Sardegna, la Corsica e la regione Sud - Paca (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) attraverso i seguenti partner Comune di Pietrasanta, Agenzia per il Lavoro Regione Sardegna, Camera di Commercio Alta Corsica Bastia, Rete delle Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno, Gip Fipan - Nizza.