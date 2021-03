Boom di imprese straniere nel 2020: ce ne sono 724 in più Liguria e 75 in più nella provincia spezzina

La Spezia - Nessun effetto Covid in Liguria nel 2020 per le imprese guidate da immigrati: tra nuove iscrizioni e cessazioni si registra un saldo positivo di 724 realtà imprenditoriali. E' ciò che emerge dalla fotografia nazionale scattata da Unioncamere e InfoCamere sulle imprese di stranieri iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio a dicembre 2020.



Un boom soprattutto nelle costruzioni ma anche nel settore del commercio: complessivamente le imprese di stranieri sono 22.519 mentre su un totale di 161.349 imprese la Liguria (col 14%), a parte la Toscana (14,4%) è la regione che ha visto una maggiore penetrazione di imprese straniere nel proprio tessuto imprenditoriale.

Per quanto riguarda le province liguri l'aumento maggiore nel 2020 c'è stato soprattutto a Genova con +394 imprese di stranieri, a seguire Imperia (145), Savona (110) e La Spezia (75).