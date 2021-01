Bonus sociale, cosa cambia dal 2021

La Spezia - Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda. Sarà però necessaria la compilazione del modello Isee, un servizio disponibile rivolgendosi alla Cna spezzina.



Come stabilito, infatti, dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano e rispondono ai seguenti requisiti:



- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro, oppure

- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure

- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.



Per informazioni e compilazione del modello Isee è possibile rivolgersi alla sede Cna della Spezia al tel. 0187 598080 o tramite mail a monica.sanguinetti@cnalaspezia.it.