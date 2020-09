Bonus ristorazione: contributo a fondo perduto per prodotti di filiere agricole e alimentari

La Spezia - Confartigianato La Spezia comunica alle imprese che effettuano ristorazione che il decreto "agosto" ha previsto un contributo a fondo perduto (art. 58) a favore delle imprese finalizzato all’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia prima del territorio.



Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in attività alla data del 15 agosto 2020 e contraddistinte dai seguenti codici Ateco: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 56.29.10 (mense); 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) .



Se l'attività era in essere anteriormente al 1° gennaio 2019, devono attestare un calo di fatturato e dei corrispettivi medi nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Se hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.



Il contributo previsto dal decreto è finalizzato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando i prodotti del territorio.



Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare un'istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze), che sarà emanato entro il 14 settembre 2020.



Ecco cosa si dovrà presentare: i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanziati; autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti (codice Ateco, decorrenza attività, calo del fatturato se richiesto) e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011 (codice leggi antimafia). I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile.



Il contributo sarà erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda; il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.