Bonus per trasporto in sicurezza su taxi e ncc, come richiederlo

La Spezia - Confartigianato Taxi comunica che la Regione Liguria ha approvato “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” con una dotazione di euro 2.200.000. L'intervento prevede l’attribuzione alle persone: affette da malattie rare, persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate da medico specialista o da Commissione medica, donne in gravidanza, persone in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento, di una carta di pagamento prepagata sulla quale verrà accreditata il Bonus pari a euro 250,00, con un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a euro 30,00, da utilizzare esclusivamente per il servizio taxi e noleggio con conducente (n.c.c.) sull’intera rete regionale.



La finalità della misura è logicamente legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, nell’ottica di tutelare le persone maggiormente fragili per specifiche condizioni di salute temporanee o permanenti, per ridurre il rischio di contagio e relative conseguenze sanitarie, incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi al trasporto pubblico (ferroviario, autobus urbano ed extraurbano) ritenuti di maggior tutela per la suddetta categoria di cittadini.

Attraverso questo contributo sarà possibile agevolare la mobilità e l’accesso ai servizi tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ospedali, farmacie, visite ambulatoriali e altri servizi pubblici.

I soggetti interessati devono presentare domanda di Bonus on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, a pena di inammissibilità.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 15 settembre 2020, non oltre le ore 17:30 del giorno 15 ottobre 2020, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.



