Bonus colf e badanti, operatrice dedicata in casa Fisascat Cisl

La Spezia - A causa della situazione socio-sanitaria del nostro paese, Fisascat Cisl ha pensato di mettere a disposizione un'operatrice che si occupi del bonus indirizzato esclusavente a Colf-Badanti (iscritti/e a CAS.SA.COLF) che hanno contratto COVID-19; il servizio non sarà rivolto solo agli iscritti, ma a chiunque ne faccia richiesta.



L'ente CAS.SA.COLF provvede, con le seguenti prestazioni, a corrispondere ai dipendenti iscritti:

-Indennità Giornaliera in caso di Ricovero;

-Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza;

-Indennità per figli a carico;

-Rimborso per materiale sanitario riabilitativo;

- Rimborso per visite domiciliari.



Date le notevoli richieste, CAS.SA.COLF ha posticipato la scadenza del bonus fino al 30/06/2021.



Il sindacato ricorda inoltre che ha messo a disposizione, per tutti coloro che ne hanno bisogno, anche il servizio per la registrazione all'identità digitale SPID” utile per accedere al sito INPS e per monitorare le varie domande fatte, come ad es. disoccupazioni, posizione contributiva, redditi e pensioni.”



Per ulteriori informazioni e appuntamenti è possibile contattare Aurora Vergassola o Clarke Ruggeri al numero 3284865139 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.