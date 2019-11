Bonus carburante per abitanti di Porto Venere e prima circoscrizione: scade il 27 novembre

La Spezia - "Le famiglie spezzine beneficiarie del 'bonus carburante' hanno tempo fino al 27 novembre per ritirarlo. Sollecitiamo, chi non l'avesse ancora fatto, a provvedervi entro il termine citato, oltre il quale verrà revocato l’eventuale residuo non speso". È l'appello dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.



A esserne coinvolti 4.331 nuclei familiari, compresi tra Porto Venere e l'ex circoscrizione 1 della Spezia, beneficiari del contributo integrativo quale “indennizzo una tantum”. Si ricorda che, a Regione Liguria, erano stati attribuiti 2,2 milioni di euro, quale riconoscimento del disagio derivante dalla presenza del rigassificatore di Panigallia. “L'obiettivo congiunto dev'essere quello di rimettere sul territorio le economie generate, al fine di non dover restituire neanche un euro al ministero. Un'iniziativa - ricorda l'assessore - in linea con una Liguria sempre più attenta alla sostenibilità ambientale".