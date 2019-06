Bono contro i fannulloni: "Abbiamo più università che laureati e più diritti che lavoro"

La Spezia - Nel corso della cerimonia di varo del PPA Paolo Thaon di Revel che si è svolta nello stabilimento di Muggiano (clicca qui), Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, è ritornato sull'intesa siglata ieri con la francese Naval Group all'interno dell'arsenale spezzino: “In ogni ambito e luogo del mondo ci siamo trovati in competizione con Naval Group. Un giorno io e Herve´ Guillou ci siamo chiesti se non fosse il caso di cambiare strategia. Così un calabrese e un bretone testardi hanno convinto i rispettivi governi a unire le forze. Dobbiamo fare così in Europa altrimenti non andremo avanti. Se puntiamo sui numeri siamo sconfitti in partenza: la Cina sforna un milione e mezzo di ingegneri ogni anno, l'intero Occidente non supera a stento i 200 mila. Dobbiamo impegnarci per far valere qualità e specializzazione. Perché un saldatore esperto non può essere pagato di più di un ingegnere?”.

Poi un passaggio sui temi degli investimenti infrastrutturali, della formazione e delle politiche del lavoro: “Dobbiamo lavorare per migliorare le strutture: la competizione si fa con attrezzature efficienti. Bisogna preparare l'azienda per il futuro e l'alleanza di ieri si inserisce in questo contesto e ci aiuterà nella collaborazione con Occar. Ma attenzione: se in Italia continuiamo di questo passo avremo più diritti che lavoro, e più università che laureati. Siamo un Paese in cui gli studenti restano all'università per anni, ma dove alla fine ci si laurea poco, mentre nel mondo del lavoro si fanno battaglie per i diritti anche se il vero problema è la carenza di occupazione”. Una posizione che Bono aveva espresso tra lo stupore e le polemiche anche nel giorno della nomina a presidente della Fondazione Promostudi, incarico lasciato in seguito ed ereditato dall'attuale numero uno del Polo universitario spezzino, Ugo Salerno.