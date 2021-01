Bluegame BGX70, l'avant-garde in cui il mare arreda gli interni

La Spezia - Bluegame, brand di Sanlorenzo yacht, lancia nel mercato asiatico il nuovo BGX70, yacht eletto Most avant-garde yacht al Cannes Yachting Festival e Power Yacht of the Year al Dusseldorf Boote. Concepita come una barca trasversale e profondamente marina, in cui si ha l’impressione che sia il mare stesso ad arredare gli interni. All’armatore è dedicata una importante area dell’imbarcazione. La cabina è posizionata al centro con accesso diretto sia allo spazio living comune ma anche a un playroom privata, che all’occorrenza può essere adibita a cabina per gli ospiti.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo di BGX70 ad Hong Kong . le parole di Carla Demaria, CEO di Bluegame -. Il mercato ci ha accolti con entusiasmo, come conferma anche la recente vendita di un BG62. Con la convinzione che questo sarà soltanto il primo di una lunga serie di successi, sono sicura che le imbarcazioni di Bluegame non deluderanno le esigenti aspettative dei clienti asiatici”.