Bit Mobility cerca un gestore di mezzi elettrici a noleggio

La Spezia - La start up Bit Mobility, attiva nel noleggio di mezzi elettrici, cerca alla Spezia una figura che si occupi di gestire la rete di tecnici/charger di zona, gestire la flotta dei mezzi, intervenire sul posto in caso di necessità, caricare e riposizionare i mezzi sul territorio, supervisionare le operazioni di magazzino, di segnalare all’ufficio mkt eventi particolari in città per veicolare il brand e monitorare la concorrenza, interfacciarsi con le autorità, si attiva sul territorio per operazioni commerciali. Requisiti fondamentali sono quindi la capacità di lavorare in team, la capacità di problem solving e comunicativa, capacità analitica, esperienza di vendita al dettaglio/commerciale, e soprattutto la voglia di crescere in un ambiente nuovo, dinamico, e di forte impatto sociale, oltre alla conoscenza dell’utilizzo di App e del navigatore Google maps e possesso di patente B .



La società offre un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, lavoro full time, affiancamento e formazione. Il dettaglio su Linkedin: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2395719195&pivotType=jymbii&redirect=false