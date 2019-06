Biodigestore, Iren e Recos incontro in Confindustria

La Spezia - Si è svolto ieriin Confindustria fra i vertici della società ReCos del Gruppo Iren ed i rappresentanti delle associazioni di categoria volto ad approfondire gli aspetti del progetto del nuovo impianto di trattamento di rifiuti organici. Confindustria La Spezia ha accolto con favore la richiesta del Gruppo Iren per poter approfondire la conoscenza del progetto del biodigestore nei suoi aspetti economici e sociali: esso infatti potrà portare benefici alla collettività in termini di riduzione delle tariffe Tari, conseguentemente all’annullamento dei costi attuali di smaltimento del rifiuto fuori regione. La presidente Francesca Cozzani, nell’introduzione al tema ha sottolineato come l’Associazione, alla quale Iren stessa aderisce, abbia positivamente preso atto del ruolo affidatogli di parte attiva nella presentazione del progetto alle rappresentanze apicali del mondo delle imprese nella sua più ampia declinazione. "Abbiamo accolto con favore la richiesta di ReCos di organizzare questo incontro – dichiara Cozzani – che riteniamo di grande interesse. Il biodigestore è infatti un progetto tecnologicamente avanzato nel segno non solo della chiusura del ciclo dei rifiuti nella nostra Regione, ma soprattutto dell’economia circolare, in cui anche i rifiuti vengono portati a nuova vita. La frazione organica darà infatti origine a gas metano, utilizzabile in rete, anche per autotrazione. Il metano è considerato universalmente una fonte energetica primaria nella fase di transizione verso fonti rinnovabili, ma il biometano da FORSU si colloca invece a pieno diritto tra le fonti energetiche rinnovabili, quindi non di transizione ma già ecosostenibili a tutti gli effetti".



La riunione sul biodigestore rappresenta un ulteriore tassello di un rapporto che si sta sviluppando fra Confindustria La Spezia ed il Gruppo Iren a seguito dell’incorporazione di Acam: l’appuntamento infatti si svolge a pochi giorni da un’altra importate iniziativa con Acqua Acque che ha incontrato gli associati di Confindustria con l’obiettivo di illustrare i propri programmi di sviluppo. Nel corso dell’incontro ReCos ha illustrato come il progetto sia coerente con la stima regionale complessiva di rifiuto organico differenziato (pari a circa 180.000 tonnellate al 2020) e finalizzi l’ottimo risultato raggiunto in seguito all’impegno della comunità della provincia spezzina nella raccolta differenziata arrivata ad oltre il 70%. "In linea con questa urgenza si pone il progetto di biodigestore proposto, l’unica forma di

trattamento che permette un pieno e totale riutilizzo del rifiuto conferito realizzando la piena circolarità del processo.

Con il progetto di biodigestore proposto non solo si potrà chiudere il ciclo della gestione del rifiuto secondo i migliori intendimenti, ma attraverso un importante investimento industriale ad alto valore tecnologico, il territorio beneficerà di un positivo impatto sull’occupazione. Al termine della presentazione le associazioni rappresentate hanno espresso l’auspicio che l’investimento in programma produca reali ricadute economiche dirette ed indotte, con una sensibile diminuzione dei costi in termini di Tassa Rifiuti a carico degli operatori economici, nella consapevolezza che il progetto consentirà di ottenere una valorizzazione del rifiuto umido in modo completo e moderno, nel più assoluto rispetto dell’ambiente e del territorio.