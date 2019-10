Bilog prosegue anche giovedì con panel e tavole rotonde su retroporti, Gnl e futuro

La Spezia - Non si esaurisce con gli appuntamenti di oggi Bilog, la biennale della logistica promossa dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e dal Comune di Piacenza in corso di svolgimento a SpeziaExpò.

Domani, a partire dalle ore 9, altre cinque sessioni, la prima delle quali dedicata integramente al Sistema La Spezia e al ruolo del retroporto di Santo Stefano. I relatori, moderati da Anna Pucci capo servizio de La Nazione, sono Pablo Hoya, Zaldesa e Europlatform ed i rappresentanti degli operatori locali tra cui Alessandro Laghezza,; Giorgio Bucchioni; Andrea Fontana; Giovanni Cassone, Agenzia delle Dogane; Carla Roncallo, Presidente dell'AdSP; Paola Sisti, Sindaco di Santo Stefano.

Tutta dedicata a “La Logistica più sostenibile con BioLNG”, a cura di SoS Log con Daniele Testi, Presidente SOS-LOGistica; Renzo Provedel di SOS LOG; Dario Cingolani di LC3; Ugo Peruch di Mutti; Gabriele Marin di Air Liquide Biometano; Massimo Santori di IVECO; Sergio Renato Caimi di Dentro il Sole. ATENA organizza un panel dal titolo “Dalle navi intelligenti alle navi autonome” con Vincenzo Galati di Carnival Corporation; Matteo Masi di Wärtsilä, Giorgio Barbini di ABS; Alessandro Concialini di SeaSistema.

A seguire la Tavola Rotonda: “Il porto connesso e la sua logistica”, moderata da Richard Morton, International Port Community Systems Association; Hans Rook; Peter Brasselers ; Fabrizio Perrone di Logistica Digitale; Marco Marsili di DG TAXUD; Mikael Lind; Sephanie Kleine; Vladimiro Durante.

Ultima sessione, moderata da Alberto Quarati, The Medi Telegraph, quella dedicata a “Il Porto del Futuro” con Beatrice D’Auria; Roberto Cinquegrani, M.R.G. Consulting; Leonidas Pitsikas, PEOPLE TSolutions; Domenico Lattuca, CNIT.



Le sessioni sono parte in lingua italiana e parte in lingua inglese con servizio di traduzione simultanea a disposizione dei partecipanti .



www.bilog.it