Bilog, il programma: ospiti internazionali e grandi temi che toccano da vicino il porto spezzino

La Spezia - Ben 13 sessioni, 63 relatori (15 provenienti da vari paesi europei, uno dagli USA), 11 moderatori, 16 enti patrocinanti, 15 sponsor, 300 iscritti ad oggi per affrontare il futuro dei porti e del container, dell’intermodalità, dei corridoi logistici, dei biocarburanti, delle navi autonome. Questo e molto altro nella seconda edizionedi Bilog, la biennale della logistica che si svolgerà il 16 e il 17 ottobre a SpeziaExpò e che è organizzata con l'alto patrocinio del Parlamento europeo dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale con il supporto organizzativo della Camera di commercio Riviere di Liguria, Blue Hub, Circle e la collaborazione del Comune di Piacenza.

Da citare la presenza importante di Iveta Radicová, coordinatrice UE per il Corridoio Mediterraneo.



Il programma



BiLOG LOGISTICS & MARITIME FORUM



The sustainable, connected and resilient road to 2030

16 - 17 ottobre 2019 – SpeziaExpò



GIORNO I - 16/10/2019



09:30 – 10:30 Apertura lavori: Marittimo e logistica di fronte alle tendenze del 2030

Introduce: Angelo Scorza – Ship2shore

Il Benvenuto delle Autorità

Carla Roncallo – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Giovanni Toti – Presidente Regione Liguria

Pierluigi Peracchini – Sindaco della Spezia

Patrizia Barbieri – Sindaco di Piacenza

Luciano Pasquale – Presidente “CCIAA Riviere di Liguria”

Discorso introduttivo: Iveta Radicová – Coordinatrice UE per il Corridoio Mediterraneo



10:30 – 11:30 Le sfide del mercato dei container e della logistica

Moderatore: Nicola Capuzzo – Giornalista presso MF-MilanoFinanza

Cosa succede nell'area Med? I nuovi fenomeni marittimi – Alessandro Panaro – SRM

Gateway italiano. Giocare locale o giocare internazionale? – Daniele Testi – La Spezia Container Terminal

Tarros, Mediterranean Logistics Solutions – Danilo Ricci – Tarros

Rilevanza e futuri sviluppi del settore logistico di Piacenza nel contesto italiano – Andrea Bardi – ITL



11:30 - 12:00 Coffee Break



12:00 – 13:15 Tavola rotonda - Guardando al settore marittimo e navale nel 2030: come rafforzare la competitività salvaguardando un futuro sostenibile e resiliente

Nota introduttiva: Abbiamo 10 anni per cambiare direzione – Axel Wenblad – WWF

Nota introduttiva: La costruzione di una catena di approvvigionamento sostenibile – Milena Benzi – Ikea

Moderatore: Umberto Masucci – International Propeller Club

Matteo Gasparato – UIR

Daniele Rossi – Assoporti

Nereo Marcucci – Confetra

Stefano Messina – Assarmatori

Zeno D’Agostino – Autorità della Rete Portuale del Mare Adriatico Orientale

Giulia Costagli – RFI



13:15 -14:15 Lunch



14:15 – 15:45 Tavola Rotonda - tenere il passo con i cyber rischi e la sicurezza informatica da una prospettiva legale e assicurativa: uno sguardo al futuro

Moderatore: Davide Magnolia – LCA Studio Legale

Rischio e sicurezza informatica: una prospettiva nazionale – Giacomo Falsetta – LCA Studio Legale

Le nuove tecnologie marine e il loro impatto sulle responsabilità marittime e il rischio cibernetico – David Russo – Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP

Prevenzione delle perdite - Cyber in considerazione dei rischi nella catena di approvvigionamento – Kate Andrews – Through Transport Mutual Services (UK) Ltd. for the TT Club

Progetto Cargo: coperture assicurative – Pierluigi Portalupi – Generali Italia



SESSIONE PARALLELA

14:30 – 15:30 Conferenza WestMed sulla Crescita Blu – DG MARE

Moderatore: Leonardo Manzari – WestMED National Hub for Italy

Il ruolo dell'Italia nella politica del bacino per il Mediterraneo e il 5+5 Paesi del dialogo – Nicola Favia – Ufficio del primo ministro – Dipartimento della coesione – WestMED per l'Italia

L'iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale (WestMed). Presentazione del meccanismo di assistenza, obiettivi, priorità, azioni

Principali progetti strategici in corso nel settore delle infrastrutture di trasporto e dei traffici nel bacino del Mediterraneo – Leonardo Manzari – WestMED National Hub for Italy

Panoramica dei programmi/strumenti di finanziamento/inviti del l'UE, regionali e locali pertinenti al settore – Laura Parducci – WestMED National Hub for Italy



15:30 – 16:30 Tavole di networking dei progetti dell’Unione Europea sui seguenti argomenti (Hackathon)

Moderatori: Leonardo Manzari, Laura Parducci – Sede nazionale WestMED per l'Italia

Panoramica dei programmi/strumenti di finanziamento/inviti del l'UE, regionali e locali pertinenti al settore – Laura Parducci – WestMED National Hub for Italy

Porti, Infrastrutture e Servizi Intermodali; Platforms&Connections (incl. Porto del futuro, Rail last mile e e-logistic, Container market); LNG (incl. bunkeraggio, Produzione, Mercato, BioLNG, Crociere, Gestione dell'Energia)

Innovazione nella costruzione e riparazione navale (incl. Navi autonome, Crociere, Gestione dell'energia); Innovazione nel traffico merci e passeggeri (incl. TEN -T Policy, Nodi interni, Innovazione nella logistica, digitalizzazione, Cyber Security)



15:45 – 16:30 Il nuovo regolamento TEN-T e le opportunità CEF 2

Moderatore: Alexio Picco – Managing Director Circle Group

Introduzione: Il CEF2 e il Green New Deal italiano – Roberto Zucchetti – PTSCLAS SpA

Il Corridoio Mediterraneo – Wojtek Sopinski – DG MOVE

Gli attuali risultati dello studio sul Corridoio di rete centrale ScanMed – Klaus Uwe Sondermann – Kombiconsult

La prospettiva di Motorways of The Sea – Alexio Picco – Circle Group

CEF2: una prospettiva regionale – Jacopo Riccardi – Coordinatore Area Porti, Logistica, Progetti Europei e Infrastrutture Ferroviarie Strategiche – Regione Liguria



16:30 - 17:00 Coffee Break



17:00 – 18:15 L’ultimo miglio ferroviario e la e-logistica

Moderatore: Federica Montaresi – Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Orientale

Nota introduttiva: Trasporto digitale e Forum della logistica – Andrea Condotta – Codognotto

Livio Ravera – Mercitalia Shunting & Terminals

Marco Terranova – Fercargo

Digitalizzazione e TAF TSI – Roberto Toscani – Binary System

Digitalizzazione nel trasporto ferroviario di merci con norme STI TAF – Lorena Saez – Fondazione Porto di Valencia





GIORNO II – 17/10/2019



09:00 – 10:45 Tavola rotonda - il Sistema portuale della Spezia e il ruolo del retroporto di Santo Stefano di Magra

Nota introduttiva: Pablo Hoya – Zaldesa and Europlatform

Presentazione sulla visione del sistema La Spezia (che, oltre a Santo Stefano, include focus su competenze specifiche e distintive della comunità locale, presentazione studio su impatti occupazionali, valorizzazione Scuola Nazionale Trasporti, ruolo della Pontremolese)

Moderatore: Anna Pucci – “La Nazione” - redazione La Spezia

Rappresentanti degli Operatori locali

- Sistema Spezia: esperienza e modello di sviluppo – Alessandro Laghezza – sez. logistica di Confindustria La Spezia

- Il Porto della Spezia: un modello di efficienza che guarda al futuro. Le nuove infrastrutture – Giorgio Bucchioni – Agenti Marittimi

- Il valore occupazionale nel Porto della Spezia nel comparto dei servizi alla merce –Andrea Fontana – Spedizionieri del Porto della Spezia / Genziana Giacomelli – Scuola Nazionale di Trasporti e Logistica

Giovanni Cassone – Agenzia Dogane Spezia

Carla Roncallo – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Paola Sisti – Sindaco Santo Stefano di Magra



10:45 - 11:15 Coffee Break



11:15 – 12:15 Consentire una logistica più sostenibile con il BioLNG – SoS LOG

Moderatore: Renzo Provedel – SOS-LOGistica

Introduzione: Daniele Testi – SOS-LOGistica

Dario Cingolani – LC3

Ugo Peruch – Mutti

Gabriel Marin – Air Liquide Biometano Srl

Soluzioni tecnologiche per la transizione energetica sostenibile della logistica stradale – Massimo Santori – CNH Industrial - IVECO

Biometano and TEE – Sergio Renato Caimi – Dentro Il Sole



12:15 – 13:30 Dalle navi intelligenti alle navi autonome – ATENA

Moderatore: Claudio Boccalatte – Presidente sezione ATENA della Spezia

Introduzione: Carlo Podenzana Bonvino – Presidente sezione ligure-piemontese di ATENA

Senza uomini sui mari: dall'automazione all'autonomia – Alessandro Concialini – Seastema

Big Data, una prospettiva di gioco che cambia sulla crescita del business – Vincenzo Galati – Carnival Corporation

Navi intelligenti: obiettivi, tecnologie e applicazioni – Matteo Masi – Wärtsilä

Funzioni intelligenti per navi e unità offshore – Giorgio Barbini – ABS



13:30 - 14:30 Lunch



14:30 – 16:00 Tavola rotonda - Il porto connesso e la sua logistica

Moderatore: Richard Morton – International Port Community Systems Association

Devi cambiare per restare lo stesso – Hans Rook – International Port Community System Association

The European Maritime Single Window Environment – Peter Brasselers – PortExpertise

Il modello di riferimento PCS italiano – Fabrizio Perrone – Logistica Digitale

Marco Marsili – DG TAXUD

PortCDM – Mikael Lind

UMneo: facilitazione dell'interfaccia tra porti e strade – Stephanie Kleine – Progetto Ursa

Freight forwarding evolution – Vladimiro Durante – Progetto Adele

Intervento dell’Agenzia delle Dogane



16:00 – 17:00 Port of the Future

Moderatore: Alberto Quarati – The Medi Telegraph - Il Secolo XIX - L’Avvisatore Marittimo

Il progetto DocksTheFuture – Beatrice D’Auria – DocksTheFuture/Circle Group

Il progetto Port Forward: la creazione di una piattaforma ITS per i porti futuri – Roberto Cinquegrani – M.R.G. Consulting

PIXEL – dove IoT incontra il porto del futuro – Leonidas Pitsikas – PEOPLE Technology Solutions

Capacità con una positiva impronta ambientale e sociale: i porti dell’era futura – Corealis project – Domenico Lattuca – CNIT



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE