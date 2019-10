Bertetti: "Noi insegnamo un lavoro che c'è oggi e ci sarà tra vent'anni"

La Spezia - Un dettaglio che basta a spiegare quanto oggi si senta forte Sanlorenzo Yachts. Fatturato che cresce a due cifre da anni, quotazione in Borsa dietro l'angolo, progetti di ampliamento, una lista ordini che non smette di allungarsi e ora l'Academy che ispira un intero corso di diploma al professionale Einaudi-Chiodo della Spezia. In pratica nel 2026 potrebbero uscire i primi ragazzi e ragazze formati in "Cantieristica navale e allestimento nautico". Sanlorenzo ci mette energie e sostanze, ma in teoria non può evitare che le giovani leve poi vadano a lavorare magari per la concorrenza. Eppure per il cantiere del cavalier Perotti, il gioco vale la candela. "Così eviteremo di trovarci nella situazione in cui i cantieri si rubano professionalità l’uno con l’altro", risponde laconico Paolo Bertetti, vicepresidente R&D.



Oltretutto l'azienda offrirà con tutta probabilità, ma il piano è ancora da definire, i propri spazi per fare pratica nelle ore di laboratori ed esercitazioni e di alternanza scuola-lavoro. Cercasi però gente motivata, lo fa capire chiaramente il manager. "E' importante che i ragazzi vedano e provino a fare con le attrezzature più simili possibili a quelle che si usano realmente in azienda - dice Bertetti - Per noi l’alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità attraverso cui avvicinare i ragazzi alla realtà produttiva. Il disegno allargato che abbiamo in mente però parte dall’orientamento. Ghermire i ragazzi in anticipo sulle scelte scolastiche. Entro novembre o dicembre dobbiamo presentare loro un quadro di quali sono le professioni legate al mondo della nautica. Su questo si innesta l’Academy, vogliamo che quando un ragazzo o una ragazza entrano in azienda sappiano già come funziona".

Il primo passo è parlare con le famiglie. "Quando ci troveremo domani a parlare con studenti e genitori gli dirò che si sente spesso parlare delle professioni del futuro - dice - Ecco noi qua proponiamo professioni che ci sono oggi e che ci saranno ancora tra vent’anni. Gli istituti professionali oggi vengono visti come un ripiego, ma per noi possono essere anche la fucina di nuovi piccoli imprenditori. Il fiume delle iscrizioni si è asciugato? Invertiamo questa rotta".