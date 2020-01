Bershka si prepara ad aprire un punto vendita a Le Terrazze

La Spezia - Entro un anno nel centro commerciale Le Terrazze aprirà un punto vendita del marchio di abbigliamento spagnolo Bershka. La conferenza dei servizi avviata nei mesi scorsi a Palazzo civico si è infatti conclusa con esito positivo concedendo le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuova media struttura di vendita all’interno del centro commerciale di Via Fontevivo, come richiesto da Le Terrazze Shopping Center lo scorso 13 settembre.



La superficie di vendita non alimentare che verrà realizzata sarà di 610 metri quadrati, parte dei quali saranno ricavati dalla riduzione degli spazi a disposizione di Mediaworld, la catena tedesca specializzata in elettronica ed elettrodomestici.



Bershka è un marchio d'abbigliamento a basso prezzo del gruppo Inditex, la multinazionale spagnola dedicata all'abbigliamento e alla moda fondata da Amancio Ortega e che comprende anche i punti vendita e le collezioni di Zara.

Il marchio venne fondato nell'aprile del 1998 con lo scopo di concentrarsi sul mercato giovanile. Sono presenti a tale marchio 899 negozi in 64 nazioni. Le vendite di Bershka rappresentano il 10% del fatturato del gruppo Inditex.