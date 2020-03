Benzinai spezzini: "Non vogliamo scioperare, ma siamo allo stremo"

La Spezia - “Non è mai stato in nessun modo organizzata, né proclamata l’iniziativa di sciopero che viene attribuita alla nostra categoria”. Lo afferma Aldo Datteri, presidente provinciale di Faib Confesercenti, sigla che insieme a Fegica e Figisc/Anisa si rivolge con questo messaggio alla popolazione e in risposta alla sollecitazione giunta dalla Commissione di garanzia sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali.

“Ciò non toglie - si legge nella comunicazione congiunta sindacale – che le nostre federazioni hanno ragione di ritenere che i gestori, da soli, in assenza di interventi immediati di sostegno, non sono più a lungo nelle condizioni di sopportare, sia sotto il profilo sanitario che sul piano economico, tutto l’onere necessario, nella presente drammatica congiuntura, ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio essenziale di cui qui si parla”.

“Per questo, tenuto conto del silenzio, dell’indifferenza e dell’inerzia di governo, ministeri competenti, concessionari autostradali e compagnie petrolifere, non era più possibile tacere su quanto sia probabile, se non inevitabile, che accada. Insieme con i gestori nostri associati 'lottiamo per rimanere aperti, non per chiudere'. Questo comparto era già gravemente malato prima dell’emergenza, e come succede a chi è colpito dal virus, se non si interviene immettendo ossigeno, i gestori sono condannati a chiudere e fallire. Ma la mancanza di liquidità, come si comporterebbe qualsiasi virus, non fa distinzioni in funzione dell’essenzialità del servizio prestato dall’impresa che colpisce”.

Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno infine chiesto all’Autorità “di svolgere una azione di mediazione nei confronti del governo, nell’interesse condiviso volto a salvaguardare la regolare erogazione del pubblico servizio”.



NUMERI LIGURI E SPEZZINI



LEONARDO E MBDA OK ALL'APERTURA



RIENTRANO GLI AUTISTI SPEZZINI BLOCCATI ALL'ESTERO



SUOLE, ZAMPE E VERDURE. COME FARE COL VIRUS?



L'APPELLO DI UNA MAMMA: 88 CON FEBBRE SU COSTA MAGICA, MIO FIGLIO A BORDO