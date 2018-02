Bengalesi e brasiliani i talenti del design navale

Premiate alla Spezia quattro tesi di laurea nella cornice dell'Emship week 2018 che ha chiuso il progetto europeo "Erasmus Mundus". Il Polo Marconi sempre più aperto al mondo.

La Spezia - Si sono conclusi ieri i lavori dell’Emship week 2018, evento di chiusura del progetto europeo

"Erasmus Mundus" Emship - integrated advanced ship design. Nella mattina, presso il Polo universitario Marconi, le migliori tesi di laurea sono state premiate con i premi messi in palio dall’Emship, dal Bureau Veritas francese e dal Registro italiano navale sponsor dell'iniziativa.

La cerimonia ufficiale di proclamazione delle lauree degli studenti si è tenuta nel pomeriggio presso il circolo ufficiali della Marina Militare, con la partecipazione di tutti gli studenti, i docenti universitari, rappresentanti del mondo dell’industria, autorità cittadine e dell’Università di Genova. Alla cerimonia hanno presenziato, tra gli altri, l’assessore comunale Genziana Giacomelli, Francesca Cozzani, presidente di Confindustria La Spezia, Marco Invernizzi,

direttore del Diten dell’Università di Genova (dipartimento nel quale fanno parte i corsi ad indirizzo navale-nautico). L’evento ha rappresentato un’ulteriore importante tappa per il Polo universitario spezzino, che vede consolidare e rafforzare il successo dei suoi corsi di studio nel settore nautico e conferma la volontà di Promostudi e dell’Università di Genova a non limitarsi ad offrire agli studenti una solida formazione professionale, ma ad impegnarsi sempre più per sviluppare collegamenti e progetti di respiro internazionale.



I premiati.

Premio RINA – Mr Marcio Fleming (Brazil) con una tesi intitolata "Accuracy control and welding distortion prediction in a deck plate" sul metodo di previsione e prevenzione delle deformazioni delle lamiere dopo saldatura. Svolta all’Università di Stettino in collaborazione con l’Università di Rio de Janeiro.

Premio BV – Mrs Juliette Dewavrin (Francia) con una tesi intitolata “Design of a cruising sailing yacht with an experimental fluid dynamics investigation into hydrofoils” sul progetto di una barca a vela “volante” da competizione. Svolta all’Università di Stettino in collaborazione con l’Università di Southampton.

Premio EMSHIP (1) – Mr Syed Marzan Ul Hasan (Bangladesh) con una tesi intitolata “A procedure for the dynamic positioning estimation in initial ship-design” sul sistema di posizionamento dinamico delle navi per la trivellazione petrolifera. Svolta all’Università di Rostock in collaborazione con la società armatoriale tedesca ALL SEAS.

Premi EMSHIP (2) – Mr Khan Aaqib Gulzar (India) con una tesi intitolata “Development of

numerical code for propeller ice interaction” sull’interazione tra eliche e ghiaccio in acque artiche. Svolta all’Università di Rostock in collaborazione con l’Università di Amburgo.