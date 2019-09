Bene il turismo, contrazione nell'export fino al 35 per cento

La Spezia - Luci e ombre del settore della giovane imprenditoria spezzina e nazionale. Un momento di incontro con i giovani imprenditori di Confartiginato la Spezia assieme al responsabile nazionale questa mattina nella sede di Via Fontevivo.

Si parte dai dati oggettivi: il mercato va a due velocità. Se il turismo gode di ottima salute, nel mercato dell’export da aprile ad oggi la contrazione si attesta tra il 30 e il 35 per cento. Il dato è stato fornito nel corso dell’incontro, dai giovani imprenditori associati a Confartigianato.

La visita spezzina del presidente nazionale, Damiano Pietri, è la prima in Liguria.

“Su questo territorio – ha spiegato - abbiamo avuto conferma che c’è un gran fermento e che ci sono una gran quantità di giovani imprenditori che vogliono mettersi in gioco. E’ chiaro che la medaglia ha due risvolti. Il mercato è effettivamente rallentato ma le competenze da spendere ci sono ed è un asset del nostro paese che va capito e valorizzato. Questi giovani imprenditori hanno competenze digitali e credono nel rispetto dell’ambiente. Hanno voglia di investirci su. Come associazione di categoria vogliamo supportarli e dare loro l’opportunità di mettere in rete queste competenze ed è anche lo scopo delle associazioni di categoria che giocano un ruolo centrale”.



Paolo Figoli, presidente di Confartigianato la Spezia ha fornito un’istantanea dei vari settori. “La situazione economica del territorio ci arriva direttamente dai nostri giovani imprenditori. E’ fatta di luci e ombre. In particolare, l’autotrasporto soffre di una crisi generale, mondiale vediamo la contrazione dei mercati sia in Germania che nel resto d’Europa. Per assurdo, si circola meglio in porto ma è dettato da un calo del lavoro. L’export in generale soffre di una crisi che è arrivato fino al 35 per cento. Il rovescio della medaglia è rappresentato, invece, dalle start up che seguono il turismo. Un esempio arriva da una giovane azienda che sulla Spezia lavora con il marchio Vespa Elettrica. Il turismo continua ad avere numeri a doppia cifra”.



“Abbiamo voluto fortemente questo incontro - ha concluso Figoli - perché è è proprio dai Giovani imprenditori di Confartigianato che riceviamo la spinta per ravvivare i vari settori. Alla Spezia abbiamo diverse start up che investono sul digitale e il futuro. Sul locale c’è uno spirito molto forte”.