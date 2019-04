Bau X, la medaglietta ecosostenibile che aiuta il cane a ritornare a casa

La Spezia - Ecco Bau-X, la medaglietta elettronica per il proprio amico a quattro zampe. La medaglietta è realizzata in Pla, comunemente conosciuto come amido di mais, e al proprio interno contiene un codice Nfc. L’idea è nata all’interno di un laboratorio nel Coworking Multiverso Carrara dove S3DBiofactory ed Entermatrix collaborano, con servizi di prototipazione e realizzazione oggettistica personalizzata, utilizzando solo materiali derivanti da scarti vegetali: canapa, amido di mais, pomodoro, birra... ad esempio.



Ogni giorno per la strada troviamo cani che girovagano e spesso al numero di telefono inciso sulla medaglietta non risponde nessuno perché magari il proprio padrone è al lavoro o impossibilitato a rispondere, con Bau-X invece chi trova un cane smarrito può direttamente accompagnarlo al luogo scelto dal padrone senza dover chiamare il recupero cani per la lettura del microchip.

Basterà avvicinare il proprio smartphone dopo averlo abilitato alla lettura codice Nfc e appoggiarlo alla medaglietta che si apriranno tutti i dati del cane anche eventuali allergie o cure a cui è sottoposto, tutti dati che inserirà il padrone.



Sabato 6 aprile 16.30 presso il locale Matahari in viale Zaccagna 6 a Carrara si terrà l’evento organizzato insieme a “Brisky vuole che torni a casa”, associazione di volontarie del territorio di Massa-Carrara. Il 20% di ogni medaglietta venduta sarà devoluto in beneficenza all’associazione preferita.