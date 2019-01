Basta coi materiali non biodegradabili: "Da oggi compro solo prodotti ecosotenibili"

Un'iniziativa che può essere il punto di partenza di una coscienza collettiva, magari con l'aiuto del Comune che potrebbe aiutare chi compie questo passo.

La Spezia - Seguire l'esempio, please. Cesare Arioli, storico commerciante del centro città famoso per le sue strenue battaglia per gli interessi del piccolo commercio cittadino, ha deciso di fare sul serio: mentre ci si indigna per le condizioni in cui stiamo lasciando il pianeta terra per colpa della comoda e non degradabile plastica, il titolare di Igloo Market di Via di Monale 108 ha annunciato che "per lasciare un mondo più pulito alle generazioni future d'ora in poi non acquisteremo più piatti, bicchieri, posate, vassoi che non siano compostabili, ecosostenibili. Abbiamo già presente gli stessi in polpa di canna da zucchero a ciclo completamente ecostenibile". Sarebbe bello che i tanti suoi colleghi imitassero Arioli, in un percorso lungo ma necessario per salvare il mondo per le generazioni che verranno. Sarebbe altrettanto utile che lo stesso Comune della Spezia avvii una campagna di sostegno nei confronti di tutti quegli eserenti che vogliono dare una mano, nel loro piccolo che in realtà è grande.