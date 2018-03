Barche da vedere, sognare e comprare sulla Morin

Ecco Barchemercato: dal 29 marzo al 2 aprile tutto il nuovo e l'usato nautico in passeggiata per la quattordicesima edizione, ad ingresso libero. Una manifestazione destinata a crescere ancora col comparto della nautica.

La Spezia - Torna Barchemercato: dal 29 marzo al 2 aprile tutto il nuovo e l'usato nautico in passeggiata Morin 14' edizione, ingresso libero Dal 29 marzo al 2 aprile si rinnova in passeggiata Morin e lungo il porticciolo Assonautica "De Benedetti' l'appuntamento con Barchemercato, la rassegna del nuovo e dell'usato nautico che ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie alla concomitanza con le festività di Pasqua. La mostra mercato, giunta alta 14' edizione e per questo divenuta evento simbolo della città e del suo mare, è organizzata da Blue Hub (azienda speciale della Camera dí Commercio Riviere di Liguria) e Assonautica provinciale con la collaborazione del Comune della Spezia e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale Giovedì 29 marzo alle 10.30 l'inaugurazione. L'ingresso è libero e l'apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 19.



In vetrina lance, pilotine, gozzi, gommoni, motori marini, accessori e servizi per la nautica da diporto. In tutto sono un centinaio le imbarcazioni in mostra: nuove e usate, a motore e a vela, dai 5 ai 12 metri. L'esposizione è sia a terra, lungo i 1600 metri di passeggiata, che a mare, lungo i 1300 metri del porticciolo. Un'occasione per valutare nuovi arrivi e usato sicuro con la possibilità, su richiesta, dì testare i mezzi in mare- opportunità, questa, molto apprezzata dai visitarori che arrivano anche da fuori regione. in particolare da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Gli operatori dell'edizione 2018 sono Beppenautica, Nautica Galimberti, Mec Marine Service - Pagliarini Group, M.G. Nautica, Motormat di G. Matana C., Motorvela, M.S. Nautica Service, Top Yacht. Stand istituzionali: Blue Hub, Cooperativa Mitilicoltori Associati, Comitato delle Borgate del Palio del Golfo. Il Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato partecipa con due mezzi e, a cura dell'associazione Vela Tradizionale è possibile salire a bordo della goletta Pandora, fedele riproduzione di un veliero dell'Ottocento particolarmente apprezzato dai bambini.



Barchemercato accoglie quest'anno anche un momento informativo dedicato alle imprese: nell'ambito del progetto Retic, la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza alcuni approfondimenti su incentivi e progetti inerenti innovazione e digitalizzazione. Giovedì 29 verrà presentato lo sportello Pid (Punto impresa digitale) dell'ente camerale e il bando che assegna contributi per la digitalizzazione. Il 30 marzo l'università di Genova presenta le misure per SMART&START e imprese a tasso zero.