Bar, ristoranti, gelaterie, stabilimenti: doppio seminario online con Confartigianato

La Spezia - Proseguono gli incontri webinar organizzati da Confartigianato, per aiutare le aziende nella fase di riapertura, spiegare protocolli e nuovi adempimenti. Venerdì 15 maggio ore 10.30 sarà la volta dell'incontro per “Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie: asporto e dopo?” mentre il medesimo giorno alle ore 13.00 si terrà la videoconferenza su “Strutture ricettive, stabilimenti balneari: la fase 3”, in collegamento avremo l'Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino. Le imprese interessate ad iscriversi gratuitamente possono mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it verrà inviato poi un link per partecipare sulla nostra piattaforma certificata, per ulteriori informazioni tel. 0187.286648-52.