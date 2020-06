Bar agli ex macelli, gara deserta. Il Comune ci riprova

La Spezia - Gara deserta. Questo l'esito della procedura per l'affidamento in concessione della gestione della struttura a uso bar, con annessa area esterna, collocata all'interno del compednio degli ex macelli civici in località Stagnoni. La gara doveva concludersi il 14 maggio e invece, complice l'emergenza sanitaria da Covid-19, la chiusura delle danze è stata posticipata al 28 dello stesso mese. Nessuno ha presentato offerte e ora il Comune della Spezia ha deciso di riprovarci, lasciando intatti i lineamenti della pratica. Vale a dire concessione della durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di analoga estensione, e canone annuo a base di gara di 8.300 euro, a cui va aggiunta l'Iva. La gara sarà naturalmente aggiudicata a favore del concorrente che avrà offerto il canone più alto partendo dalla menzionata base.



La struttura in questione, di proprietà dell'ente comunale e già destinata ad attività di bar e ristorazione, è un manufatto in muratura di un unico piano fuori terra di circa 100 metri quadrati di superficie. E poi ci sono circa 200 metri quadrati di area esterna pavimentata. A breve sarà pubblicato il nuovo bando con la scadenza per la presentazione delle offerte e l'indicazione del giorno in cui sarà espletata la gara per l'affidamento del bene, collocato in una zona strettamente legata al traffico pesante del porto.