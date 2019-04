Bando per la sicurezza sul lavoro in Liguria, Inail incontra le imprese

La Spezia - Con il Bando ISI 2018 aumentano le risorse messe a disposizione dall'Inail: quasi 370 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Oltre 9 milioni di Euro sono i Fondi stanziati per la Regione Liguria, suddivisi in 5 assi di finanziamento. Tra le novità di quest’anno la maggiore attenzione ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale e alle tipologie di intervento nei settori del tessile e

della pesca.



Anche con il Bando ISI 2018, l’asse di finanziamento dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è aperto ai progetti presentati dagli enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome. A partire dall’11 aprile 2019 fino alle 18 del 30 maggio 2019, le aziende interessate potranno inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, per accedere al quale l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso, che

possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto.



L'Inail della Spezia, incontrerà le imprese, le associazioni, gli ordini professionali della provincia il 7 maggio 2019, alle ore 14,30 presso la Direzione territoriale Inail della Spezia, Corso Nazionale 326, per illustrare nel dettaglio le modalità di partecipazione alla procedura di finanziamento, per spiegare le novità e per rispondere ai dubbi degli intervenuti. Per saperne di più: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html