Bando per l'assegnazione dei desk del Terminal crociere

La gara si articolerà in due fasi e riguarderà tutte le categorie di aziende interessate al comparto, dagli autonoleggi con conducente al trasporto marittimo, dalle gite organizzate ai percorsi dello shopping.

La Spezia - Va a gara l'assegnazione dei desk promozionali che si trovano all'interno del Terminal crociere di Largo Fiorillo. Costa Crociere, titolare della concessione degli spazi e del servizio di accoglienza dei passeggeri sino al 26 luglio prossimo, ha infatti emesso quest'oggi il bando per la gestione delle attività secondarie.

Si tratta nello specifico dei servizi di autonoleggio con conducente (NCC), trasporto marittimo passeggeri, servizio di trasporto di linea via gomma da/per il Parco nazionale delle Cinque Terre, escursioni nel territorio provinciale della Spezia e Massa Carrara con trasporto a mezzo bus granturismo e guida turistica autorizzata, sviluppo di percorsi shopping, storico culturali, artistici, enogastronomici e dell’artigianato locale nella provincia della Spezia e nel territorio circostante e, infine, noleggio di mezzi di locomozione ecosostenibili ed elettrici.



Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso delle licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività, qualora richieste, rilasciate da uno dei Comuni appartenenti alla provincia della Spezia e del territorio circostante. L’allestimento dei desk, così come il personale dedicato alla promozione ed alla vendita, saranno a totale cura e spese degli aggiudicatari.



La procedura di affidamento dei servizi si articolerà in due fasi: una di preselezione, anche detta manifestazione di interesse, ed una di valutazione e conseguente affidamento dei servizi.

Nella fase di preselezione, Costa Crociere individuerà, tra le imprese che manifesteranno interesse a partecipare quelle che saranno invitate a partecipare alla seconda fase.

Le imprese dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana entro e non oltre le 17 del 10 Aprile a mezzo posta elettronica all'indirizzo giacomo.erario@costalaspezia.it, secondo le modalità consultabili cliccando qui.



L’aggiudicazione della successiva fase di gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all'offerta tecnica e l'offerta economica. Tra gli altri saranno richiesti un documento dettagliato relativo alle caratteristiche del servizio che dovrà, in ogni caso, essere di elevata e riconosciuta qualità ed indicare il tariffario che sarà applicato alla clientela finale che dovrà essere trasparente e non discriminatorio e un documento illustrativo del layout dei locali e degli allestimenti, che dovranno, in ogni caso, essere in armonia con gli standard già presenti all'interno del terminal, unitamente al numero delle persone impiegate.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà presentare l'indicazione della percentuale di royalty calcolata sul fatturato lordo, non inferiore 20% e l'indicazione del corrispettivo fisso minimo garantito a fronte dell’affitto dei locali (per desk) da versare all'atto di stipula del contratto, comunque non inferiore a 5.000 euro.

La documentazione riguardante l'offerta tecnica e l'offerta economica dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata da consegnare a mano presso il Terminal Crociere della Spezia entro il 17 aprile alle 17.

I rapporti fra Costa Crociere e gli aggiudicatari saranno regolati dal relativo contratto che avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della concessione (26 luglio 2019). Dopo tale scadenza e fino al 31 dicembre 2019 i contratti in essere saranno trasmessi al nuovo concessionario per il loro eventuale rinnovo.