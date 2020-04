Bando digitalizzazione per acquistare pc, tablet e software

La Spezia - La Regione Liguria ha pubblicato un bando per la digitalizzazione delle micro e piccole imprese che intendono acquistare: pc, tablet, licenze, software, abbonamenti (anche fiscali on line), canoni, prestazioni di consulenze, etc. E' previsto un coontributo a bondo perduto del 60% (contributo max: 5.000,00 euro con una spesa di circa 8.300,00 euro) con una spesa minima di 1000 euro. Sono ammesse le spese effettuate dal 23 febbraio 2020. Gli investimenti si devono concludere entro 12 mesi. La modulistica sarà on line domani 24 aprile 2020. L'apertura del bando sarà il 5 maggio 2020 con procedura a sportello e chiusura tre giorni dopo, 8 maggio 2020. L'Ufficio Credito Confartigianato è a disposizione delle imprese, chiama il Responsabile Marco Vignudelli, tel. 0187.286653 - cell. 348.3606726 - e-mail:

finart@confartigianato.laspezia.it oppure Alessandro Rolla, tel. 0187.730938 - cell. 347.2348573 - e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it