Bando Inail, finanziamento progetti e responsabilità sociale d'impresa

La Spezia - L’Inail finanzierà investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare progetti per l’adozione di Modelli Organizzativi Gestionali (ex D. Lgs. 231/2001) e di Responsabilità Sociale d’Impresa con l’obiettivo di incentivare le Imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari del finanziamento saranno tutte le Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio con esclusione delle micro e piccole Imprese agricole e il contributo sarà pari al 65% delle spese ammissibili. Il finanziamento minimo ammissibile sarà di 5.000 euro fino a un massimo di 130.000 euro e per le Imprese fino a 50 dipendenti non è fissato il limite minimo. Le domande di finanziamento dovranno essere presentate in modalità telematica – secondo criteri definiti negli Avvisi regionali – nel periodo che sarà indicato sul portale dell’Inail entro il 26 Febbraio 2021. Gesta è a vostra disposizione per la predisposizione delle domande e le attività di consulenza: 0187 564442 – gesta@gestaconsulenza.it